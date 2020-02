Universitetet i Stavanger får botnkarakter på kvalitet

innenriks

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved norske universitet og høgskular, og det blir gradert etter godkjent, mindre manglar eller vesentlege manglar. Nokuts sakkunnige komitear har levert åtte rapportar til no, og det er berre Universitetet i Stavanger (UiS) som får «har vesentlege manglar», skriv Khrono.

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», står det i rapporten.

Systemproblem

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, understrekar overfor Stavanger Aftenblad at det er kvalitetssystemet som stryk.

– Dette er på institusjonsnivå og gjeld systema våre. Det seier ikkje noko om kvaliteten på studiane, for dei kan vere av god kvalitet, og det er dei òg, seier Eggen.

Ho seier universitetet er i ein prosess mellom to kvalitetssystem.

Kan miste status

Oslomet, NMBU og UiS fekk godkjentstempel i same runde, medan i førre runde med tilsyn, fekk Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Søraust-Noreg godkjent og Høgskulen i Vestlandet (HVL) påvist enkelte manglar og med frist til å rette opp desse til 1. juni i år.

Nokut-styret gjer endeleg vedtak 23. april. For dei andre tre, blir godkjenninga truleg ståande, Universitetet i Agder og NMBU får til og med skryt i rapportane sine. Institusjonane har frist til 2. mars med å levere fråsegn om rapportane.

UiS vil truleg få 12 månader på seg til å rette opp manglane før eit nytt besøk frå Nokut. I teorien kan UiS miste statusen som universitet om ikkje manglane då er retta opp.

