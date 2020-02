VG: Trondheim Ap ønsker Trond Giske i fylkesstyret

innenriks

Valkomiteen arbeider med å få på plass ei innstilling, og no har Trondheim Ap spelt inn kandidatane sine.

Trondheim Ap foreslår seks personar til verva i fylkeslaget, men rangerer ikkje mellom kandidatane, ifølgje VG.

Trøndelag Ap skal velje ny fylkesleiar etter at sitjande fylkesleiar Per Olav Skurrdal Hopsø kunngjorde at han ikkje tar attval. Det har ført til ein diskusjon om Giske kan vere aktuell til å overta.

Trøndelag Ap er det største fylkeslaget til partiet. Som fylkesleiar har ein òg plass i Arbeidarpartiets landsstyre.

Lokallaga er no i ferd med å sende inn innspela sine til valkomiteen, som skal ha innstillinga klar 16. mars. Årsmøtet blir frå halde 20. til 22. mars.

