Borten Moe vil ha iskantforlik med Høgre og Ap

innenriks

– Det er ein heilt absurd situasjon, seier Ola Borten Moe til NTB.

Han bruker ord som «dysfunksjonelt» og «latterleg» om korleis Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre durar på med eigne primærstandpunkt om iskanten, allereie før regjeringa har lagt forslaget sitt fram.

– Det skaper berre masse baluba og krøll, seier Borten Moe.

– Så må berre dei vaksne handtere det. Og eg legg til grunn at vi i Senterpartiet kjem til å vere vaksne.

Foreslår forlik

Forslaget frå Sp-nestleiaren er samarbeid mellom Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Høgre.

– Det eg håpar og trur, er at dei ansvarlege partia, som vil naturen og miljøet vel, og som har tradisjon for å finne balansepunkt mellom vern og bruk, skal klare å finne ei god og langsiktig løysing, seier Borten Moe.

Han omtalar saka som ein balansegang mellom vern av sårbare naturressursar på den eine sida og føreseielegheit og stabile rammevilkår for olje- og gassnæringa på den andre.

– Vi veit at det kjem til å bli ei politisk avgjerd til sjuande og sist.

To alternativ

Så langt har Senterpartiet late vere å flagge noko tydeleg standpunkt i saka, men parlamentarisk leiar Marit Arnstad sa førre veke til Klassekampen at det er lite sannsynleg at partiet vil gå inn for å flytte iskanten lenger nord.

Dermed står att to alternativ: Anten at ein ikkje rører iskanten i det heile, eller at ein flyttar han sørover.

Partikjelder i Arbeidarpartiet har fortalt NTB at det mest truleg står mellom desse to alternativa òg hos dei.

Høgre har for sin del halde korta tett til brystet.

Eigarskap

Bodskapen frå Borten Moe er at han vil sjå regjeringsforslaget først. Men han påpeikar òg at Senterpartiet spelte ei sentral rolle i arbeidet med å leggje iskanten der han ligg no.

– Senterpartiet har eit sterkt eigarforhold til iskanten der han går i dag, seier han.

Iskanten avgjer i praksis kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for boring etter olje og gass. I dag er iskanten definert som område der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagane i april, basert på målingar gjorde frå 1967 til 1989.

Dagens definisjon vart tatt i bruk for første gong i forvaltningsplanen som vart lagd fram i 2006. Den gong var det Senterpartiets Odd Roger Enoksen som var olje- og energiminister, påpeikar Borten Moe.

Då neste forvaltningsplan kom i 2011, med Borten Moe som olje- og energiminister, vart den same definisjonen brukt.

– Så sa vi nei i 2015 då regjeringa foreslo å flytte han nordover.

Kritiserer Frp og KrF

Som olje- og energiminister var Borten Moe likevel ein sterk pådrivar for ny oljeaktivitet i nord. Det har fått Frp til å etterlyse røysta hans i iskantdebatten i dag.

Men Borten Moe har lite til overs for Frps innfallsvinkel og skuldar partiet for å polarisere debatten og skape unødig uvisse og spel rundt rammevilkåra for olje- og gassnæringa i Noreg, berre for å ta ut politisk gevinst som «det mest oljevennlege partiet».

Samtidig rettar han skarp kritikk mot KrF, som har fridd til opposisjonen allereie før regjeringa som KrF sjølv sit i, har lagt forslaget sitt fram.

– Sånn fungerer ikkje norsk politikk. Det er ikkje ansvarleg styring av eit land etter mitt skjønn, seier Borten Moe.

