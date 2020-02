Forbrukarrådet vil ha bort straumavtalar

innenriks

Direktør i Forbrukarrådet Inger Lise Blyverket seier til VG at ho meiner avtalar om variabel straumpris verken er forbrukarvennlege eller prisgunstige.

– Straumleverandørane gjer svært god butikk på å selje dårlege avtalar. Dei tappar forbrukarane for pengar. Når kundane betaler to-tre gonger meir enn marknadspris for straum, snakkar vi om marginar i favøren til straumleverandøren som i alle andre marknader ville vore omtalt som blodpris, seier Blyverket.

Forbrukarrådet tilrår folk å anten velje spotprisavtalar, som har vist seg billegast over tid, eller fastpris for å få meir føreseielege vilkår. Dei rår folk frå å bruke variable prisavtalar.

Interesseorganisasjonen til straumleverandørane Energi Norge er usamd med Forbrukarrådet og ser ingen grunn til å fjerne tilboda som blir kritiserte.

– Det er ingen grunn til å fjerne eit produkt som kundane vil ha. I variabel-avtalane endrar prisane seg langsamare enn i spotprisavtalane. Det vil seie at du typisk betaler litt meir når marknadsprisen er på veg ned, som no, og litt mindre når han er på veg opp. Enkelte ønsker det slik, sjølv om statistikken viser at spotprisavtalar er rimelegare over tid, seier informasjonssjef Aslak Øverås i organisasjonen til avisa.

(©NPK)