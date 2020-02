innenriks

Flotoppen i Oslo var venta i 19-tida. Måndag kveld steig vasstanden på det meste 185 centimeter over sjøkartnull og over éin meter over berekna tidvatn, ifølgje tidvasstabellen.

Den målte vasstanden er rundt 15 centimeter lågare enn prognosane. Stormfloa måndag kveld førte til stengde bruer og overfløymde parkbenkar.

Etter klokka 19 sokk vasstanden noko igjen.

(©NPK)