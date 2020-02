Millionkutt for Den Norske Opera

innenriks

I eit internt notat Dagbladet har fått tilgang, til blir det informert om at det skal kuttast minst 25 millionar kroner innan utgangen av 2021.

Administrerande direktør ved Operaen, Geir Bergkastet, seier til avisa at det er for tidleg å seie om tilsette kan stå i fare for å miste jobben.

– Eventuelle bemanningsreduksjonar vil vi prøve å løyse med ordningar som stimulerer til frivillig avgang, men det er for tidleg å seie noko om endeleg omfang og løysing, seier han.

Bergkastet seier at kostnadene vil vekse meir enn statstilskotet og eigne inntekter framover.

– Dei offentlege tilskota dekker ikkje fullt ut lønns- og prisvekst. Vi kjem òg til å måtte bruke meir på vedlikehald og tekniske investeringar i åra framover, seier direktøren.

I statsbudsjettet for 2020 får Den Norske Opera 657 millionar kroner i driftstilskot.

