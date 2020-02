Rovdata: Ulv i Noreg stammar ikkje frå ein dyrepark i Paris

innenriks

I ei pressemelding måndag melder Rovdata at dei ikkje har funne noko nytt om opphavet til ulven i Noreg etter at dei har analysert prøvar frå dei same åtte ulvane som det tyske laboratoriet ForGen. Rovdata har heller ikkje funne grunnlag for å seie at ulvane stammar frå dyreparkar eller er hybridar.

– Vi har analysert mitokondrie-DNA frå dei same åtte ulvane som tyskarane skal ha analysert, og resultata viser at det ikkje er noko grunnlag for å seie noko nytt om opphavet til ulvane i Skandinavia, seier genetikar Øystein Flagstad i Rovdata i pressemeldinga.

– Kan stamme frå ein dyrepark i Paris

ForGen gjorde i fjor haust ein analyse av blod og hår frå fleire norske og finske ulvar på oppdrag frå Telemark Bonde- og Småbrukarlag. I dei førebelse resultata vart det ikkje funne slektskap mellom finske og norske ulvar.

Det har lenge vorte sagt at ulvane i Noreg og Sverige stammar frå ulv som har vandra inn frå Finland.

Blodet ForGen analyserte, vart samla opp frå bakken ved ulv som er skoten i Noreg.

– Vi har samla blod frå ulv i Slettåsflokken. DNA-analysane viser at dei opphavleg kan stamme frå ein dyrepark i Paris. Ulvane har òg spor i seg frå Baltikum, og så har dei hamna i Trysil, sa Regina Brajkovic i Telemark Bonde- og Småbrukarlag til TV 2 i haust.

Svarar på dyrepark-påstand

I eit intervju med Nationen sa Nicole von Wurmb-Schwark, som er analyseansvarleg hos ForGen, at dei har analysert såkalla mitokondrie-DNA. Dette er DNA som blir arva ned frå mor til dotter, så ein kan følgje slektskapen bakover i tid frå mor til dotter.

Flagstad i Rovdata påpeikar at den same mitokondrie-varianten er vanleg i Finland, Russland og Baltikum, og han var òg den dominerande mitokondrievarianten i den historiske skandinaviske bestanden.

– Sidan den same mitokondrievarianten er utbreidd over store geografiske område i Nord-Europa kan han ikkje åleine brukast til å seie noko om opphavet til skandinaviske ulvar. For sjølv om han finst i Skandinavia og eventuelt i ein dyrepark i Paris, så betyr ikkje det at skandinavisk ulv stammar frå dyreparken. Det tyder berre at dei begge deler ein mange tusen år gammal mitokondrievariant, saman med mange andre ulvar i Nord-Europa, seier Flagstad.

Vil ikkje kommentere

Nestleiar Regina Brajkovic i Telemark Bonde- og Småbrukarlag seier til NRK at ho førebels ikkje ønskjer å kommentere funna til Rovdata.

– Eg har ikkje lese pressemeldinga frå Rovdata og har ikkje tid til å svare no, for eg ønskjer å svare ordentleg.

NTNU Vitskapsmuseet jobbar no med ei kartlegging av opphavet til den norske ulvebestanden. Ein endeleg rapport er venta om rundt tre år.

(©NPK)