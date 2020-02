innenriks

Flaumtoppen er nådd nokre stader på Sørlandet, medan den høgaste vasstanden i Kristiansand er venta mellom klokka 17 og 18 måndag ettermiddag.

Bilde frå Fædrelandsvennen viser at Bystranda i sørlandsbyen ved 16.30-tida var overfløymd av sjøvatn og at vatnet gjekk over brygga i Øvrebyen i Mandal.

Ved Marnar Café måtte restaurantsjef og eigar Christina Weber ta fram ein svaber for å halde vatnet unna i ettermiddagstimane.

