Uvêret fører til kansellerte fly fleire stader

Ved 7-tida måndag var 15 avgangar frå Widerøe innstilt ved Bodø Lufthamn, ifølgje Avinors oversikt. Det kan bli fleire utover dagen, ifølgje Widerøe.

– Det kjem av at lufttrykket i delar av Nord-Noreg er for lågt til at dei kan ta av. Problemet rammar trafikken frå Trondheim og nordover, opplyser flyselskapet ifølgje Avisa Nordland.

Ei rekke flyplassar i Nordland blir ramma av lufttrykkproblemet.

I Vestland fylke er det innstillingar eller forseinkingar i Førde, Sandane i Gloppen og Sogndal, ifølgje NRK.

