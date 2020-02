Varsel om ekstremvêr – mange vegar stengde i fjellet

innenriks

Vegtrafikksentralen for Vestlandet sende måndag morgon ut varsel om fleire stengde fjellovergangar. Riksveg 7 over Hardangervidda var stengd og det same gjeld riksveg 13 Vikafjellet der det vil bli gjort ei ny vurdering måndag klokka 10.

Fylkesveg 50 Hol – Aurland er stengt, medan riksveg 52 over Hemsedal er open. På E134 over Haukeli vart det tidig måndag morgon køyrt kolonne, medan det over E16 Filefjell var ope for trafikk. Fylkesveg 53 Tyin – Årdal var derimot stengt for trafikk.

E6 over Dovrefjell vart like før midnatt opna igjen etter at vegen tidlegare søndag vart stengd på grunn av uvêret. Klokka 3.45 vart òg ferjesambandet Moss – Horten opna etter at vêrforholda i Oslofjorden tvinga selskapet til å innstille avgangane søndag.

Stormflo langs kysten

Samtidig med dei krevjande forholda i fjella, har Meteorologisk institutt varsla om stormflo langs kysten frå Agder og opp til grensa ved Trøndelag.

– Måndag ettermiddag og natt til tysdag er det venta ekstremt høg vasstand, estimert 85–100 centimeter over høgda som står i tidvasstabellane. Unngå ferdsel i strandsona. Vurder å ta båten opp på land og sikre lause gjenstandar inne i naust og i strandsona. Flaum mange stader og fare for større øydeleggingar på infrastruktur og bygningar i strandsona, skriv meteorologane på Yr.

Fare for snøras

Frå Telemark og oppover langs Vestlandet er det vidare varsla om ekstrem fare for snøras. Kraftig vind og fokksnø blir venta å danne seg, med fare for at det lett kan rase.

– Komplekse forhold, ver svært forsiktig. Skred blir løyst ut lettast der snødekket er tynt og over konvekse formasjonar. Fjernutløysing frå slakare terreng er mogleg, skriv varslarsida Varsom om dei venta forholda i Jotunheimen.

Varer til tysdag

Varsla viser at det venta ekstremvêret først vil ramme i sør før det flyttar seg nordover. Først ut på tysdagen vil vassmassane trekke seg tilbake frå Nordmøre.

Ekstremvêret, som i Noreg altså har fått namnet Elsa, går i England under namnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss seier årsaka til uvêret, som pregar heile Nord-Europa, er eit lågtrykk ved Island.

Årsaka til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vasstanden er høg og eit kraftig lågtrykk.

