Vy vann anbodet for nattoget mellom Narvik og Stockholm

Det svenske Trafikverket skriv i ei pressemelding måndag at svenske Vy Tåg AB, som er eit heileigd dotterselskap av norske Vy, er tildelt oppdraget med å køyre nattog på linja mellom Narvik og Stockholm i perioden 2020 til 2024.

– Nattogtrafikken er viktig for å vere tilgjengeleg, og vi er nøgde med at vi no har sikra trafikken for dei komande fire åra, seier Anna Fällbom, sjef for trafikkavtalar og transportnett i Trafikverket.

Det var avisa Fremover som først melde om avtalen.

Nattoga har to daglege avgangar mellom Stockholm og Narvik i kvar retning.

Den nye trafikkperioden startar 13. desember 2020 og varer til 14. desember 2024. I avtalen ligg det ei moglegheit for forlenging med to år.

