Økokrim melder færre trass i fleire meldingar om mistenkelege transaksjonar

Talet på politimeldingar er det lågaste talet på mange år, skriv Dagens Næringsliv.

Talet på rapportar frå finansinstitusjonane om mistenkelege transaksjonar var rekordhøgt i fjor. At berre tolv saker vart melde vidare, er langt under gjennomsnittet frå tidlegare år. Fleire ekspertar på kvitvasking Dagens Næringsliv har snakka med er bekymra over utviklinga.

– Det som slår meg, er at resultata ikkje kjem. No er det faktisk òg ein nedgang i politimeldingar trass i at talet på meldingar aukar vesentleg. Det kjem ikkje fram resultat av etterforskingane, seier korrupsjonsjeger Helge Kvamme med fartstid frå PwC og advokatfirmaet Selmer.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, leiar av eininga for finansiell etterretning i Økokrim, avviser likevel kritikken og seier det ikkje er nokon direkte samanheng mellom talet på rapportar og meldingane.

– Dette varierer frå år til år, og det er mange forhold som påverkar talet. Det er mange måtar å kommunisere etterretningsinformasjon på enn meldingar, seier Damslora.

