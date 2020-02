30 ranssaker registrert i Trondheim på fire månader

innenriks

Til samanlikning var det berre 16 ran registrerte i heile bykommunen i 2018. Det fortel leiar for førebyggande avsnitt ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Jan Erik Mihle til Adresseavisen.

– Vi er bekymra over utviklinga. Det er mange unge gjerningspersonar, og det er brukt ein del vald i desse handlingane, seier Mihle til avisa.

Ifølgje talet til politiet er 25 av 30 ran utførte av to eller fleire gjerningspersonar. I 19 av 30 ran er det ingen kjend relasjon mellom offer og gjerningsperson, medan det i 11 av dei er eit slags kjennskap.

28 av dei 30 rana har skjedd på offentleg stad, og i 16 av dei meiner politiet at gjerningspersonar under 18 år har vore involverte. I 12 av 30 ran er det brukt ei form for våpen, som til dømes slagvåpen eller kniv.

Totalt har politiet 42 mistenkte gjerningspersonar, og 40 er menn. 22 av dei mistenkte er under 20 år. Av gjerningspersonane under 20 år har eit fleirtal innvandrarbakgrunn.

