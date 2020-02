Ap støttar Sp-forslag om å skyte to ulveflokkar

innenriks

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget gir frå seg torsdag innstillinga si til Senterparti-forslaget om å skyte 10–12 ulvar i revira Mangen og Rømskog i Akershus.

– Vi støttar Senterpartiet i den saka og kjem til å røyste for det, seier Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, til NTB.

Frp har likevel gjort det klart at dei ikkje kjem til å støtte Sp-forslaget, som dermed ikkje får fleirtal.

Samtidig fremja Barth Eide tysdag eit forslag som senkar terskelen for å felle ulv.

– Vi er mykje meir opptatt av å avklare grunnproblema, som er at lova og rovviltforliket ikkje stemmer overeins. Vi kan ikkje halde på sånn at vi berre lagar enkeltvedtak om enkeltulvar, seier han.

Dempe konfliktnivået

I forslaget om å endre naturmangfaldlova vil Ap klargjere at Stortingets bestandsmål skal forståast som eit maksimumsmål. Når målet om fire til seks kull er nått, skal det i seg sjølv vere nok til at styresmaktene kan seie ja til å felle dyr. Dermed treng ikkje styresmaktene å bruke andre grunngivingar, som å hindre skade på husdyr.

Barth Eide grunngir forslaget med eit behov for å dempe konfliktnivået og skape større samsvar mellom bestandsmålet og talet på ulvar. Ei fersk kartlegging viste sist veke at det er så langt er påvist mellom 86 og 96 ulv i Noreg.

– Vi har faktisk fleire ynglande flokkar enn det bestandsmålet tilseier. Derfor har vi eit demokratisk problem, seier Ap-toppen, og held fram:

– Mange av dei som er mest ramma av dette, som driv med beitedrift og opplever mykje rovvilt, merkar at styresmaktene ikkje tar dette på alvor. Det må vi få orden på.

Venstre uroleg

Venstre-stortingsrepresentant Guri Melby erkjenner at dagens lovverk er krevjande og skaper konflikt, men liker ikkje det ho opplever som nye signal frå Ap i rovdyrpolitikken.

– Dette kan i praksis føre til at ulv som er innanfor ulvesona og ikkje har gjort skade, kan bli skoten fordi vi har nok ulvar, seier ho til NTB.

Melby meiner forslaget bryt med dagens prinsipp om at dei dyra med størst skadepotensial skal takast ut. Venstre-toppen meiner Ap no vil hoppe bukk over dei vanskelege vurderingane rovviltnemndene gjer i rovdyrpolitikken. Ho tolkar Ap slik at partiet lèt husdyra vinne fram og sviktar rovdyra.

– Det er ei enkel løysing. Og eg er uviss på om ho er i tråd med Bernkonvensjonen, seier ho.

Melby understrekar at Venstre ser på bestandsmålet som eit minimumsmål, ikkje eit maksimumsmål. Partiet var ikkje med på rovviltforliket på Stortinget i 2016.

Frp på laget

Men Barth Eide avviser at Ap er på glideflukt i retning Sp i rovviltpolitikken.

– Absolutt ikkje. Vi står bom fast på rovviltforlika vi har vore med på, og rører oss ikkje ein tøddel bort frå dei, seier han, og viser til behovet for å dempe konfliktnivået.

Også Frps Jon Georg Dale varsla sist veke at ei lovendring vil kome viss staten ikkje når fram med anken sin i den såkalla ulverettssaka. Borgarting lagmannsrett slo nyleg fast at to av fellingsvedtaka som regjeringa gjorde i 2017, var ugyldige. Saka blir no anka inn for Høgsterett.

– Viss dagens lov står i vegen for Stortingets fastsette bestandsmål, så er det lova det er noko i vegen med, ikkje bestandsmålet, sa Dale til NTB.

