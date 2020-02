Aviser, bokklubbar og magasin toppar klager over uønskt reklame

innenriks

Dei fleste klagene gjeld telefonsal og levering av uadressert reklame til folk som har reservert seg mot det.

Straumleverandørar har tidlegare toppa klagestatistikken, men bransjen hamna denne gongen på andreplass. I fjor var det flest klager retta mot aviser, bokklubbar og magasin, heiter det i den årlege oppsummeringa frå Forbrukartilsynet.

Mobiloperatørar kjem på tredjeplass, følgt av kredittmarknadsføring og eigedomsmeklarar.

Færre klagar på telefonsal

– Bransjane som i stor grad nyttar seg av telefonsal, er dei som hamnar på klagetoppen. Dette er noko vi ser år etter år, og vi er forundra over at mange næringsdrivande framleis har problem med å følgje reglane for denne marknadsføringsforma, seier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet.

Likevel er det færre enn før som klagar på telefonsal. Talet er redusert med ein tredel på eitt år, og låg i fjor på 959 klager.

– Vi får sjå om nedgangen i klagemengda på telefonsal er forbigåande, eller om det arbeidet vi har gjort dei siste åra for å gripe inn mot lovbrot, endeleg har byrja å søkke inn i telefonsalsbransjen, seier Haugseth.

Mykje spam

Tilsynet får òg inn mange tips om marknadsføring som forbrukarar reagerer på. I fjor kom det inn nesten 10.000 tips, noko som er ny rekord. Mykje går ut på spam, kredittmarknadsføring og prisopplysningar – anten på e-post eller SMS.

– Vi har hatt merksemda retta mot ulovleg kredittmarknadsføring i mange år og kjem til å slå ned på dette også i 2020, seier Haugseth.

– Mogleg juks med prisopplysningar er òg noko mange forbrukarar tipsar oss om. Dette vil vi jobbe vidare med det komande året, seier ho.

