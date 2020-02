Elleve varsel om kritikkverdige forhold i NRK i 2019

innenriks

Det opplyser organisasjonsdirektør Olav Hypher til Journalisten.

Han vil ikkje gå nærare inn på kva resten av varsla dreier seg om.

– Vi går ikkje ut med kategorisering av varsla og er òg tydelege på at vi ikkje ønskjer å snakke om konsekvensane varslingssakene har fått. Vi er ein veldig transparent organisasjon og ønskjer ikkje at desse sakene skal kunne sporast. Vi er veldig opptatt av at det skal vere trygt å seie frå, men også trygt å bli varsla mot, seier Hypher.

Han seier at varsla dreier seg om «veldig ulike saker».

– Det ligg litt i naturen i saka. Vi oppmodar folk til å seie frå og seie frå ut frå si subjektive oppfatning av kva som er kritikkverdig, seier han.

Han seier vidare at NRK er opptatt av å jobbe førebyggjande.

– Vi opplever veldig stor interesse for å telje talet på saker og kva som har skjedd med sakene. Samtidig er vi veldig opptatt av det førebyggjande. Det har vi lagt vekt på i NRK, særleg i året som har gått. Vi har informert internt og mellom anna hatt eigne foredragsseriar, seier Hypher.

NRK har om lag 3.400 tilsette.

