Færre vil spare og betale ned på lånet

Undersøkinga blir gjennomført ein gong i kvartalet. Den siste målinga viser at norske hushald har god tru på eigen økonomi ved inngangen til det nye tiåret.

Eit fleirtal av dei spurde er no òg positive til økonomien i landet framover.

– Risiko knytt til internasjonal uro og handelskonfliktar har spakna, og dette kan ha smitta over på norske hushald, som no har eit meir positivt syn på norsk økonomi framover, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Straumprisar kan påverke

Mange av dei som trur at økonomien blir betre framover, grunngir dette med at dei forventar ein god arbeidsmarknad og lønnsvekst.

– Dette er signal frå hushalda som kan forklare eit oppsving i større innkjøp og noko lågare forventningar om sparing og nedbetaling av lån framover. I tillegg trur vi òg at det kan henge saman med forventningar om uendra styringsrente i tida framover, seier Kreutzer.

Han understrekar at sjølv om spareviljen er lågare enn førre kvartal, ligg ho framleis på eit høgt nivå.

Finans Norge trekkjer òg fram at fallet i straumprisane det siste året kan ha påverka kjøpekrafta til folk og den økonomiske framtidstrua.

Størst optimisme i sørvest

Undersøkinga, som blir gjennomført av Kantar TNS, gir ulike indikatorar for dei økonomiske forventningane. Tala blir rekna ut ved å sjå på differansen mellom prosentdel optimistiske og pessimistiske svar på ulike spørsmål.

Hovudindikatoren, som måler alle spørsmåla, ligg no på 14,5. Justert for sesongvariasjonar er den tilnærma uendra samanlikna med 4. kvartal 2019.

Bryt ein svara ned på regionalt nivå, er det Sørvest-Noreg som skårar høgast.

– Denne regionen drog indeksen mest ned under oljeprisfallet, men bidreg no med høgast del positive, drive av kraftig auke i petroleumsinvesteringane og betring i arbeidsmarknaden, skriv Finans Norge i gjennomgangen sin av tala.

Barometeret viser òg at veljarar på borgarleg side har meir positive forventningar til økonomien enn dei raudgrøne, men at forskjellane mellom dei to politiske blokkene er reduserte.

