Frp-nei til forslag om lokal vetorett mot vindkraft

Då Frp gjekk ut av regjeringa 20. januar, poengterte Listhaug at lokal vetorett mot vindkraft er noko partiet vil kjempe for.

– Det å få dette på plass slik at ein ikkje blir overkøyrt av statlege styresmakter, og sørgje for at det ikkje blir bygd ut fleire kraftkablar til utlandet som gir norske hushald høge straumprisar, blir viktige saker for Frp, sa ho.

Men då forslaget frå Senterpartiet om nettopp lokal vetorett mot vindmøller vart gitt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tysdag, fekk Sp berre støtte frå MDG. Både regjeringspartia, Frp og Arbeidarpartiet vender tommelen ned.

– Noko av det første Frp sa etter at dei gjekk ut av regjering, var at dei ville gi kommunane vetorett i samband med utbygging av vindkraft, seier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) i energi- og miljøkomiteen til NTB.

– Dette provar endå ein gong at Frp ikkje tør å stå på eigne bein, men er eit støtteparti for Venstre og regjeringa, meiner ho.

– Arroganse

I forslaget blir regjeringa beden sikre at «vedtak om utbygging av vindkraft er i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak. Konsesjon kan ikke gis i strid med kommunestyrevedtak.»

Borch viser til at fleire store vindkraftutbyggingar har skapt lokal motstand og meiner det er viktig for framtidige vindkraftutbyggingar at dei er i tråd med lokale ønske.

– Lokal støtte må vere ein føresetnad for å byggje vindmøller. Vi ser at det ofte kan vere interessekonflikt mellom vindkraft og naturinteresser. Då må vi lytte til dei som opplever det på kroppen, seier ho.

– Eg meiner dette viser ein arroganse frå dei andre partia som no røyster imot at vi skal lytte til lokalsamfunna i vindkraftsaker.

«Eigne forslag»

Frp gjekk ut av regjeringa med eit varsel om at partiet no i større grad vil føre eigen politikk og ikkje lenger ser seg forplikta av regjeringsplattforma, som vart forhandla fram på borgarleg side i fjor vinter.

Samtidig gjorde partileiar og no parlamentarisk leiar Siv Jensen det nyleg klart at Frp ikkje kjem til å støtte eitt einaste forslag frå dei andre opposisjonspartia på Stortinget.

– Vi jobbar med eigne forslag på vindkraft i tråd med partiprogrammet og gjekk derfor ikkje inn i nokon av Sps, seier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson, Jon Georg Dale, i ei tekstmelding til NTB tysdag.

Aps Ruth Grung i energi- og miljøkomiteen viser til at det er eit nasjonalt ansvar å nå klimamåla for Noreg.

– Ap er opptatt av god lokal forankring og ser fram til betre retningslinjer slik at det blir tatt omsyn til natur, miljø og friluftsliv. Men forsyningssikkerheit og oppfylling av klimamål er eit nasjonalt ansvar, og vi vil derfor ikkje gi den enkelte kommunen vetorett, seier ho til NTB.

