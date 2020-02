Ny rekord for fjørfekjøtt i 2019

innenriks

Det viser tal frå Landbruksdirektoratet som Nationen har fått tilgang til.

Landbruksdirektoratet har registrert 106.856 tonn slakta fjørfe i 2019. Det er 8,9 prosent meir enn året før og det høgaste nivået som er registrert nokon gong.

Godt over 90 prosent av produksjonen av fjørfekjøtt i Noreg er kylling, og veksten for kylling har det siste året vore kraftigare enn for fjørfe generelt. I 2019 vart det slakta 97.806 tonn kylling, 9,9 prosent meir enn året før, noko som er ny rekord.

Også forbruket av kylling har auka kraftig, og veksten har sidan 2010 vore på 23.400 tonn, eller 31,5 prosent.

Produksjonen av fjørfekjøtt er styrt av kontraktar og blir heile tida justert etter etterspørselen. Det er dermed i større grad ein direkte samanheng mellom forbruket og slaktinga av fjørfe enn for andre kjøttslag.

Den kraftige veksten for fjørfekjøtt veg ikkje opp for nedgangen i produksjonen av raudt kjøtt, som hadde ein nedgang på 4,5 prosent i fjor, ifølgje tal frå bransjeorganisasjonen Animalia. Den samla kjøttproduksjonen i 2019 endar truleg på like under 350.000 tonn, ned 0,8 prosent frå 2018.

