Sanner om framtidsutsiktene: – No er det alvor

– De har høyrt det før. Men no er det alvor. Vi har lenge snakka om utfordringane som vil komme. Forskjellen er at no er vi der, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) då han heldt hovudinnlegget på perspektivkonferansen til regjeringspartia tysdag.

Konferansen har vore meint som eit oppspark til perspektivmeldinga til regjeringa, som kjem i mai.

Oljefondet stangar i taket

I innlegget påpeika Sanner korleis eit svulmande oljefond har gjort det mogleg å legge i snitt 17 milliardar kroner ekstra på bordet per år dei siste åra.

– Oljepengar har finansiert stadig meir av offentlege utgifter. I dag er kvar åttande krone i offentlege budsjett ei oljekrone, sa han.

Men denne veksten, åtvara finansministeren, kan ikkje halde fram.

– Etter kvart vil oljeinntektene gå ned. På lang sikt vil fondet ikkje bli større, så lenge vi bruker avkastinga. Del av offentlege utgifter som blir finansiert av oljepengar, vil ikkje lenger auke nemneverdig, sa han.

Aukande pensjonsutgifter

Ei anna utfordring er eldrebølga, som no skyl inn over Noreg for fullt.

I 2021 vil talet på alderspensjonistar passere éin million, ifølgje Sanner. Så vil talet halde fram med å auke med 25.000–30.000 personar kvart einaste år dei neste ti åra.

Det tærer på pensjonskassa:

– Utgiftene vil vekse med om lag 9 milliardar kroner årleg dei næraste to til tre åra, seier finansministeren.

Kjente svar

Svaret han gir på utfordringa er velkjent Høgre-politikk:

Fleire må i jobb, og fleire må stå lenger i arbeid. Det skal gi staten auka skatteinntekter, men utan at skattenivået blir auka for den enkelte, ifølgje Sanner.

– Auka skattenivå er ikkje ein strategi for regjeringa, sa han.

Samtidig må pengebruken bli meir effektiv i stat og kommune. Det betyr mellom anna framleis arbeid med kommunestrukturen. Sanner gjer det òg klart at ostehøvelkutta i ABE-reforma må halde fram.

– Dette er ei reform som får hjartet til å banke i Finansdepartementet. Det gir ein gevinst som vi kan bruke til viktige prioriteringar framover, seier Sanner.

