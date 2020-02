Semje mellom Frp og regjeringa om kompensasjon til pelsdyrbøndene

innenriks

Detaljane skal leggjast fram på ein pressekonferanse klokka 9.30.

Partane har vorte samde om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller tal avlstisper. I staden blir kompensasjonen basert på ei verdivurdering av kvart enkelt pelsdyranlegg, heiter det i avtalen som tysdag morgon kom på plass mellom Frp og Høgre, KrF og Venstre.

Det skal bli forma ut eit opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglege verdivurderingar.

Dei fire partia er samde om å definere saka som eit inngrep som liknar oreigning. Oreigning tyder at staten tar frå nokon eigedomen deira med tvang, og at dei derfor får ein økonomisk kompensasjon for det.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingane, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fekk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa innan 2025.