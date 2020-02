Svindlarar tappa Oljedirektoratet for over 17 millionar kroner

innenriks

Det er DNB som har fått pengane i retur frå den britiske forretningsbanken Lloyd's Bank, skriv Teknisk Ukeblad.

I november fekk Oljedirektoratet (OD) ein e-post-faktura frå eit amerikansk selskap som har jobba med kartlegging av mineral på havbotnen i Norskehavet. Både beløpet og leverandøren stemte.

To dagar seinare fekk direktoratet ein ny e-post om at kontonummeret for utbetalinga skulle endrast. Direktoratet kontakta økonomiavdelinga i selskapet og fekk stadfesta det nye kontonummeret. Beløpet vart så utbetalt til ein konto i ein britisk bank.

– Vi sende førespurnaden til riktig adresse, men fekk svar frå svindlarane. Det oppdaga vi dessverre ikkje, for e-postadressa var veldig lik den vi sende til, sa kommunikasjonsrådgivar Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til TU i desember.

(©NPK)