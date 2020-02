YouTube og Snapchat mest populært blant norske barn

innenriks

3.395 barn og unge over heile landet har svart på Medietilsynets årlege undersøking «Barn og medier». 97 prosent av dei svarer at dei har eigen mobil.

I tillegg til Snapchat og YouTube svarer mange at dei bruker TikTok (65 prosent) og Instagram (65 prosent). Omtrent halvparten bruker Facebook.

– Delen som bruker Snapchat, aukar betydeleg med alderen til barna – frå 29 prosent av 9-10-åringane til 71 prosent av 11-12-åringane og godt over 90 prosent av 13-18-åringane, skriv tilsynet i gjennomgangen av tala.

Éin av tre av dei som bruker Snapchat, Tiktok eller Instagram, seier at dei deler ein video på ein av desse plattformene kvar dag.

Totalt 81 prosent av 9-18-åringane har ein spelkonsoll kopla til TV heime (Xbox, PlayStation eller liknande). Delen gutar som har dette, er på 93 prosent, medan delen er på 68 prosent blant jentene. Denne kjønnsforskjellen er tydeleg i alle aldersgrupper.

Deler ut «likes»

I aldersgruppa 13–18 år svarer 86 prosent at dei har mykje kontakt med vennene sine i sosiale medium. 71 prosent i denne gruppa opplever å få mykje reklame i sosiale medium.

Det barn og unge gjer oftast på sosiale medium, er å like noko. Seks av ti 9-18-åringar liker noko kvar dag, medan nesten åtte av ti gjer dette minst kvar veke.

36 prosent av dei svarer at dei dagleg deler eit bilde eller ein video der ansiktet deira blir vist.

– Det er ein generell tendens til at barna gjer dei ulike aktivitetane i meir utstrekt grad jo eldre dei er: 15-18-åringar gjer i størst grad aktivitetane på sosiale medium kvar veke eller oftare, konkluderer Medietilsynet.

Ser etter ting å kjøpe

Over halvparten av 9-18-åringane søker dagleg etter informasjon på nett, og meir enn åtte av ti gjer det minst kvar veke. Åtte av ti bruker nettet til lekser og skolearbeid minimum kvar veke.

Til slutt går det an å ta med at over halvparten av 13-18-åringane ser etter ting dei kan kjøpe på nett, minst kvar veke. Men det å faktisk kjøpe noko er mindre vanleg. Fleirtalet seier at dette er noko dei gjer sjeldnare enn månadleg, eller aldri.

Det er Sentio Research som har gjort undersøkinga på vegner av Medietilsynet.

(©NPK)