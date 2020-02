Avtroppa kystvaktsjef ber Stortinget skrote NH90-helikoptera

innenriks

– Håpet mitt er at Stortinget droppar denne maskina som framtidig kystvakthelikopter. Og at dei startar opp ein heilt ny innkjøpsprosess, seier Haugen til Kyst og Fjord.

Denne veka gjekk han av som kystvaktsjef.

– Summen er at vi ikkje har tillit til denne maskina. Vi vil aldri nå måla som vi sette oss den gongen helikopterkontrakten vart underskriven, seier Haugen.

Forsvarsdepartementet behandlar i vår ein ny langtidsplan for Forsvaret og dermed framtida for helikopteret. Forsvaret har foreslått ein ny innkjøpsprosess for Kystvakta, og at fregattane tar over alle NH90-helikoptera i staden for at dei blir fordelte mellom kystvaktskip og fregattskip.

Innkjøpet av NH90-helikoptera har lenge vore skandaleråka. I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalarane har brukt åtte milliardar kroner på noko som ikkje har vorte levert.

14 NH-90-helikopter skulle vore på plass i 2008, men berre åtte er leverte, og seks av dei kan berre brukast til trening. Det blir dessutan langt dyrare å drive og halde ved like helikoptera enn først antatt.

