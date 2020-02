Brot i forhandlingane om særaldersgrenser

innenriks

Innspurten i forhandlingane, som har vart sidan oktober i fjor, starta onsdag formiddag. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sete rundt forhandlingsbordet saman med fagforbunda LO, Unio, YS og Akademikerne, og dessutan KS og arbeidsgivarorganisasjonen Spekter. Onsdag ettermiddag opplyste fagforbunda at forhandlingane hadde brote saman.

– Tilbodet frå regjeringa er rett og slett for dårleg og avviklar i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringa set pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakarar i spel. Det kan vi ikkje vere med på, seier første nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO i ei pressemelding.