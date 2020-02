Forhandlingar om særaldersgrenser på overtid

innenriks

Innspurten i forhandlingane, som har gått føre seg sidan oktober i fjor, skulle etter planen vere avslutta klokka 14 onsdag, men ved 15.30-tida var det ingen teikn til at slutten nærmar seg.

Rundt forhandlingsbordet sit arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) saman med fagforbunda LO, Unio, YS og Akademikerne, og dessutan KS og arbeidsgivarorganisasjonen Spekter.

Staten: Må stå lenger i jobb

Særaldersgrensene gjer at fleire yrkesgrupper i tøffe jobbar, som politifolk, brannmenn og sjukepleiarar, må gå av med pensjon tidlegare enn ved 70 år, som er den ordinære pensjonsalderen i staten.

I alt omfattar forhandlingane over 200.000 arbeidstakarar i offentleg sektor. Styresmaktene er opptatt av at fleire skal stå lenger i jobb.

Forhandlingane er kompliserte, ikkje minst på grunn av utilsikta verknader i pensjonsreforma som vart vedtatt i 2011 og justert i 2018.

Fagforeiningane vil sikre pensjonen

Der vart det innført levealdersjusteringar som inneber at folk må jobbe lenger for å få same pensjon som dagens pensjonistar. Om ein går av tidlegare som følgje av ei særaldersgrense, kan det føre til eit lågare livsvarig pensjonsnivå på grunn av kortare oppteningstid.

LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik seier til E24 at for dei handlar det om å sikre dei som har særaldersgrense, ei pensjonsutvikling på linje med resten. Dei er innstilt på å bruke både kvelden og natta for å kome i mål.

– Vi sit så lenge vi må, seier Følsvik.

(©NPK)