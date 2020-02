Frp forsvarer smalare motorvegar

innenriks

På oppdrag frå det då Frp-styrte Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen greidd ut moglegheitene for fleire og smalare firefelts motorvegar. Konklusjonen er at slike vegar òg kan byggjast på mindre trafikkerte vegar, det vil seie veg med ei trafikkbelastning ned mot 6.000 bilar i døgnet. Det er halvparten av dagens krav.

Det blir òg opna for å byggje smalare firefelts motorvegar med ei fartsgrense på 110 km/t. Desse kan erstatte fleire vegar som i dag har to felt og eit ekstra felt til forbikøyring.

Trygg Trafikk er blant dei som protesterer mot planane. Dei ber den nye samferdselsministeren, KrFs Knut Arild Hareide, om å skrinleggje heile planen.

– Vi veit at fart er og alltid har vore den største og viktigaste årsaka til dei alvorlegaste trafikkulykkene. Vi må få kontroll på farten på norske vegar, seier direktør Jan Johansen til VG.

– Vilt av Trygg Trafikk

Kongeleg Norsk Automobilklub (KNA) meiner ulykkeskostnadene vil auke med minst 15 prosent dersom motorvegane blir smalare. KNA er likevel positiv til høg fart – 120 km/t – på norske motorvegar av dagens standard.

Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud seier vegar med fire felt er langt tryggare enn tofeltsvegar med plass til forbikøyring.

– Eg synest det er ganske vilt at Trygg Trafikk er imot å byggje meir firefelts veg. Firefelts er dei sikraste vegane vi har, og det er fleire døme på at vegar som tidlegare var «dødsvegar», no nærast ikkje har alvorlege ulykker etter at det vart fire felt, seier Hoksrud til NTB.

For dårleg kapasitet

Frp meiner òg kapasiteten på vegane blir for dårleg i framtida dersom ein heller vil bruke plassen ein har til rådvelde til tofeltsvegar med forbikøyringsfelt, slik Trygg Trafikk ønskjer. Medan slike vegar vil ha ei trafikkavvikling på opptil 15.000 bilar i døgnet, vil ein firefeltsveg kunne ta opp mot 45.000 bilar, påpeikar Frp og viser til utgreiinga frå Vegvesenet.

– I tillegg til at fire felt er dei tryggaste vegane vi har, så gjer det jo sjølvsagt òg at menneske og varer blir transportert raskare og meir effektivt, og det knyter regionar tettare saman, seier Hoksrud.

