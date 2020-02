Justisdepartementet: Krekar kan utleverast til Italia

innenriks

– Vi har gjort eit vedtak om at vilkåra for å utlevere han er til stades. Det er same innhald i vedtaket som det domstolane har fatta, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ho legg til at det er tre vekers klagefrist, og at ei klage vil ha utsetjande verknad.

Det tyder at Najmuddin Faraj Ahmad (63), betre kjend som mulla Krekar, ikkje kan sendast ut av landet før ei eventuell klage er behandla av kongen i statsråd, som er klageinstans.

– Vedtaket blir ikkje sett i verk før klaga eventuelt er behandla, stadfestar Mæland overfor NTB.

– Kan det tyde at dette framleis kan trekkje ut i månader og år?

– Eg kjem ikkje til å spekulere på dette. Vi har gjort eit vedtak, det er ein klagefrist, og eg kan ikkje kommentere ei klage som vi enno ikkje har fått.

Vil be om mellombels åtgjerd

– Vi er allereie i gang med å førebu ei mellombels åtgjerd og stemning til Oslo tingrett på det endelege vedtaket frå departementet, seier Meling til NTB.

Advokaten har no tre vekers frist til å klage på vedtaket. Dei vekene vil han bruke godt.

– Det vil bli utarbeidd ei så omfattande klage at det ikkje kan sitje éin statsråd rundt det bordet som har vore med og tatt den avgjerda, som kan seie at vi visste ikkje betre.

Ikkje overraska

Formålet med ei mellombels åtgjerd vil vere å sikre at utleveringa av mulla Krekar ikkje blir effektuert før ein har fått ei rettsleg prøving av vedtaket, utdjupar advokaten overfor Rett24.

Meling har tidlegare varsla at han om nødvendig vil ta saka heilt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Advokaten seier til NTB at han og Krekar verken er overraska eller resignerte over vedtaket som no er gjort.

– Men samtidig hadde ein jo håpa at når ein hadde fått vaska reint ukulturen frå Framstegspartiet frå kontoret til Justisdepartementet, så ville det kome eit vedtak tufta på rettstryggleik og Noregs forpliktingar etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen, seier han.

– No er det snart på tide at nokon tar ansvar, viss ein ønskjer at Noreg skal verke som ein rettsstat.

Jubel i Frp

– For ein som hugsar tilbake til byrjinga av 2000-talet og heile forhistoria med Krekar, er det sjølvsagt ein spesiell og god dag når vi no kan registrere at ein endeleg får utlevert han, seier Amundsen til NTB.

For Frp har det vore ei kampsak i mange år å få sendt Krekar ut av landet.

– Det hadde sjølvsagt vore morosamt om det var ein Frp-statsråd som hadde sett det endelege punktumet. Men vi er trygge på at dette ikkje hadde skjedd utan at Frp hadde vore med i regjering, seier Amundsen.

Dømt i Italia

Krekar vart 15. juli arrestert av politiet etter at ein italiensk domstol same dag dømde han til tolv års fengsel for terrorforbund.

Ifølgje italienske styresmakter leidde Krekar eit terrornettverk kalla Rawti Shax. Den italienske dommen er ikkje rettskraftig.

Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991.

I 2003 vart han varig utvist frå Noreg av omsyn til tryggleiken i riket.