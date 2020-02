Justisdepartementet har vedtatt å utlevere Krekar til Italia

innenriks

– Vi i Justisdepartementet har gjort eit vedtak knytt til Ahmad, som vi òg kjenner som Krekar, om at vilkåra for å utlevere mulla Krekar er til stades. Det er det same innhaldet i vedtaket som det domstolen har gjort, seier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Viss vedtaket blir klaga på, er det Kongen i statsråd som endeleg avgjer spørsmålet om utlevering. Krekars forsvarar, advokat Brynjar Meling, har varsla nye rundar i retten med mellombels åtgjerd, stemning og eventuelle ankar dersom departementet kom til at Krekar kan sendast til Italia.

Han har òg varsla at han vil føre saka inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Blir ikkje send ut førebels

Justisministeren seier at det er tre vekers klagefrist, og at ei klage vil ha utsetjande verknad. Det tyder at Krekar ikkje kan sendast ut av landet før ei eventuell klage er behandla.

– Vedtaket vil ikkje bli effektuert før klagefristen er over, seier Mæland.

– Kan det tyde at dette framleis kan trekkje ut i månader og år?

– Eg kjem ikkje til å spekulere på dette. Vi har gjort eit vedtak, det er ein klagefrist, og eg kan ikkje kommentere ei klage som vi enno ikkje har fått.

Dømd i Italia

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjend som mulla Krekar, vart 15. juli arrestert av politiet etter at ein italiensk domstol same dag dømde han til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølgje italienske styresmakter leidde Krekar eit terrornettverk kalla Rawti Shax. Den italienske dommen er ikkje rettskraftig.

Mulla Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991. Han vart i 2003 arrestert og sikta for terrorrelatert verksemd i Irak. Sidan har han vore involvert i ei rekkje rettssaker.

Krekar vart i 2003 varig utvist frå Noreg av omsyn til tryggleiken for riket etter instruks frå dåverande kommunalminister Erna Solberg (H).