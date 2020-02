Sørvest må kutte i talet på politistillingar etter reform

innenriks

For det nye Sørvest politidistrikt er kravet til regjeringa 847 politifolk per 31. desember 2020. Dette svarer omtrent til kravet om to politifolk per 1.000 innbyggarar. I januar 2020 var det 817 politifolk i distriktet, og politimeister Hans Vik seier det ikkje er økonomiske rammer til å utvide staben ytterlegare, skriv Stavanger Aftenblad.

Etter å ha fått årlege budsjettaukar på omtrent 5 prosent dei siste åra, vart auken for 2020 sett til 2,7 prosent. Forskjellen utgjer 20 millionar kroner, seier Vik, som i fjor sommar innførte tilsetjingsstopp.

– Det må vi halde fram med. Kor mykje vi går ned i talet på tilsette avheng av kor mange som sluttar. Vi må ned på eit berekraftig nivå. Vi må ha færre tilsette og effektivisere drifta, seier politimeisteren til avisa.

Då Stavanger politidistrikt vart slått saman med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, auka talet på leiarar i den nye organisasjonen. Som følgje av dette auka òg lønnsutgiftene. No varslar politimeisteren færre utrykkingar og færre patruljar som følgje av kutta.

– Dette vil gå ut over tenesta vi leverer til innbyggarane. Vi vil rykke ut på færre oppdrag som har låg prioritet. I tillegg er det sannsynleg at saker som ikkje har høg prioritet, blir liggande lenger før dei blir avgjorde, seier Vik.

