Sanner om kortare arbeidstid: – Gløym det!

I talen sin til perspektivkonferansen til regjeringa tysdag kom Sanner med fleire signal om arbeidstida i Noreg. Mellom anna påpeika han at ho er i den lågare enden av skalaen mellom OECD-landa.

– Det tyder at vi har ein jobb å gjere, slo finansministeren fast.

Kraftig åtvaring

Overfor NTB påstår han at dette ikkje tyder at regjeringa vil kome med noko forslag om å utvide normalarbeidsdagen.

– Men dette er ei kraftig åtvaring til dei som ønskjer å redusere arbeidstida. Det er folk som er i jobb som finansierer velferda vår, seier Sanner, som har ei klar melding til alle som kjempar for sekstimarsdagen:

– Legg det bort. Gløym det.

På landsmøtet sitt i fjor vedtok SV å gå inn for sekstimarsdag med full lønnskompensasjon. Eit Ap-utval har tidlegare tatt til orde for å teste ut sekstimarsdagen, medan LO har hatt sekstimarsdagen som ein viktig parole i mange år. Også MDG vil gjere det enklare å velje kortare arbeidstid.

SV: – Arrogant

SV-nestleiar Kirsti Bergstø reagerer skarpt på meldinga frå Sanner.

– Det er utruleg arrogant av Høgre å be arbeidsfolk gløyme å kjempe for kortare arbeidsdag, seier ho til NTB.

– Arbeidstid og fritid er ikkje rettferdig fordelt. Skal fleire få betre liv, må vi i framtida dele på jobbane. Kortare arbeidstid er både fornuftig og nødvendig, meiner SV-nestleiaren.

Ho besøkte nyleg ostepakkeri til Tine på Heimdal utanfor Trondheim, der leiinga i november i fjor vedtok å avslutte eit tolv år langt opplegg med sekstimarsdag av kostnadsomsyn, trass i protestar frå dei tilsette som var villige til å gå ned i lønn for å halde på kortare arbeidsdag.

– Erfaringane derfrå er at både produktivitet og trivsel har gått opp, likevel blir dei no pressa bort frå ordninga. Det viser kor sterke motkreftene mot redusert arbeidstid er, seier Bergstø.

Mykje verd

Finansministeren viser til at dersom normalarbeidstida blir kutta frå 37,5 til 34 timar i veka, vil det redusere nasjonalformuen med like mykje som heile Oljefondet og alle oljeressursane i bakken – til saman.

– Det viser kor viktig arbeidskrafta er som verdi, seier finansministeren.

Ifølgje Sanner handlar det om å få opp arbeidsdeltakinga. Det tyder både at folk må bu seg på å stå lenger i jobb, og at samfunnet må sikre at fleire ungdommar kjem i arbeid.

– Ein viktig strategi i dette er å hindre at éin av fire ikkje fullfører vidaregåande, seier Sanner.

Sist gong normalarbeidstida vart redusert, frå 40 til 37,5-timars veke, var i 1986, altså for snart 35 år sidan.

