Sunde byr på Gresvig-buet

Det melder Dagens Næringsliv, som også erfarer at bodet skal innehalde fleire atterhald.

Familieselskapet O N Sunde har vore på eigarsida i Gresvig i ei årrekkje og har dei siste tre åra skote inn over éin milliard kroner i selskapet.

2.200 tilsette rørte

Olav Nils Sunde, som også er styreleiar i Gresvig Retail Group, kunngjorde konkursen førre veke. Sunde grunngav avgjerda med at det var behov for ei grunnleggjande endring av dei samla kostnadene for konsernet.

Gresvig driv sportskjedene G-sport/GMax og Intersport. Det dreier seg om 95 konserneigde butikkar med meir enn 2.200 tilsette og ei omsetning i 2019 på 3,2 milliardar kroner.

Gjennom konkurs er det mogleg å leggje ned dei mest ulønnsame av dei konserneigde butikkane.

Fleire aktørar kan vere interesserte

Heilt sidan konkursmeldinga kom, har det vorte spekulert på om Sunde-familien kunne vere interessert i å leggje inn bod på buet. Familieselskapet er saman med DNB største panthavar.

Andre aktørar, som XXL og Sports Outlet, har ikkje avvist interesse for varelageret, butikkar og eit samla konkursbu.

Ein avtale som sikrar normal drift, kom raskt på plass etter konkursmeldinga, og alle tilsetjingsforhold blir vidareførte inntil vidare. Bustyrar Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma opplyste førre veke at det blir arbeidd for å leggje grunnlag for permanent vidare drift.

