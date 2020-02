Trygg Trafikk åtvarar mot smalare og raskare motorvegar

innenriks

På oppdrag frå det då Frp-styrte Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen greidd ut moglegheitene for fleire og smalare firefelts motorvegar. Konklusjonen er at slike vegar òg kan byggast på vegar med ei trafikkbelastning ned mot 6.000 bilar i døgnet, halvparten av det som er kravet. Det blir òg opna for å bygge smalare firefelts motorvegar med fartsgrense 110, frå dagens 23 meter til 20 eller 20,5 meter.

I eit høyringsbrev reagerer Trygg Trafikk på konklusjonen, og dei protesterer mot planane, melder VG. Dei ber den nye samferdselsministeren, KrFs Knut Arild Hareide, om å skrinlegge heile planen.

– Vi veit at fart er og alltid har vore den største og viktigaste årsaka til dei alvorlegaste trafikkulykkene. Vi må få kontroll på farten på norske vegar, seier direktør Jan Johansen til avisa.

I utgreiinga går det fram at Statens vegvesen stadfestar at fleire motorvegar med høgare fartsgrense vil gi fleire ulykker.

Hareide svarer via presseavdelinga si at det blir jobba med saka i departementet og at det for tidleg å seie når ein konklusjon vil vere klar.

