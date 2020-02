Høgsterett reduserte straffa for Veireno-sjefen til 120 dagars fengsel

innenriks

Dermed har Høgsterett redusert straffa betydeleg. Enger vart i Follo tingrett dømd til fengsel i eitt år og tre månader. Då ankesaka vart behandla i Borgarting lagmannsrett, vart straffa sett til ni månaders fengsel.

Saka heng saman med dei store problema med avfallshandteringa i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. Overtidsbruken eskalerte blant mannskapa som skulle hente bosset. Enger er dømd for totalt 1.080 brot på arbeidsmiljølova – 500 brot i Vestfold og 580 brot på oppdrag for Oslo kommune.

Høgsterett har under tvil kome fram til at regelbrota i Oslo blir omfatta av paragrafen i arbeidsmiljølova 19-1, andre ledd.

Høgsterett omtalar lovbrota som til dels alvorlege regelbrot. Retten skriv at brota var systematiske, og at dei skjedde over ei viss tid, også etter at Arbeidstilsynet hadde gjennomført det første tilsynet sitt hos Veireno.

Det er ikkje gitt fengselsstraff for denne typen regelbrot tidlegare, men retten meiner allmennpreventive omsyn tilseier at det blir reagert med fengselsstraff.

Dommen kan verke inn på straffeutmålinga i andre saker ved brot på reglane i arbeidsmiljølova om arbeidstid.