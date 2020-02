Noreg har brukt 29,5 millionar kroner for å få plass i Tryggingsrådet

innenriks

Kostnadene inkluderer mellom anna reiser, representasjon, kampanjemateriell og profilering, kursing og fagleg førebuing, lønn til mellombels tilsette og spesialutsendingar som er engasjerte spesielt for å fremje kandidaturet, skriv Utanriksdepartementet på sine eigne nettsider.

Det var i 2007 at Noreg formelt lanserte kandidaturet sitt for å vinne eitt av to sete i den såkalla vestgruppa i FNs tryggingsråd føre Irland og Canada. Valet finn stad 17. juni 2020. For å bli valt er det nødvendig å sikre støtte frå to tredelar av FNs medlemsland.

I 2016 vart arbeidet intensivert, og Noreg har sidan då brukt 29 millionar kroner på kampanjen. Arbeidet vart ytterlegare intensivert i 2019, då det vart brukt 17,1 millionar kroner.

Statsminister Erna Solberg har tidlegare forsvart ressursbruken.

– Mange lurer på kvifor Noreg skal sitje der og ikkje andre. Noko av det mest usolidariske eg høyrer, er at «nokon andre kan gjere det» Det er òg berre Noreg som kan ta vare på norske interesser. Canada og Irland har sikkert mange gode saker, men dei kjem til å ta vare på interessene sine, sa Solberg i samband med eit besøk på FNs høgnivåveke i New York i fjor haust.

På høgnivåveka var ei av hovudprioriteringane Noregs kandidatur til Tryggingsrådet.

Nettavisen skreiv i desember at Noreg brukte 6,2 millionar kroner på turen, og at nokon av delegatane budde på hotellrom som kosta 7.000 kroner natta.

