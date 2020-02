Noregs største daglegvarekjede fell mest av matgigantane

innenriks

Daglegvarekjeda Extra hadde i 2019 ein marknadsdel på 14,7 prosent. Det innebar ein auke på 1,4 prosentpoeng, viser ferske tal frå analysebyrået Nielsen.

Marknadsdelen til Rema fall med 0,5 prosentpoeng til 23,2 prosent. Dei blir no pusta i nakken av hovudkonkurrenten Kiwi som aukar med 0,5 prosentpoeng til 21,8 prosent.

Sjølvkritikk og innkjøpsordning

I november i fjor viste ein gjennomgang gjennomført av Konkurransetilsynet at Norgesgruppen alltid får betre vilkår frå leverandørane enn Coop og Rema 1000. For nokre varer er prisforskjellen over 15 prosent.

– Det er vanskeleg å seie kor mykje av denne utviklinga som kan forklarast med ulike innkjøpsvilkår, men det er klart at desse dramatiske forskjellane er rotårsaka til veldig mykje, seier administrerande direktør Trond Bentestuen i Rema 1000 i ei pressemelding.

Han meiner likevel at dei må sjå på marknadsføringa med eit kritisk blikk, og også på korleis butikkane deira ser ut.

– Men når du konkurrerer i ein lågprismarknad og startar femten meter bak andre, så er det vanskeleg. Ein får ingen gratis volumvekst i denne marknaden, så det hadde vore fint med like rammevilkår, seier Bentestuen.

Rema er likevel på førsteplass med størst marknadsdel av kjedene, med Kiwi som nummer to, Extra som nummer tre og Meny som nummer fire med ein marknadsdel på 10,3 prosent.

Norgesgruppen, som eig Kiwi, Meny, Spar og Joker, hadde ein samla marknadsdel ved utgangen av året på 43,7 prosent. Det er ein auke på 0,5 prosentpoeng frå 2018. Coop, som har Extra, Prix, Mega, Marked og Obs, hadde ein del på 29,5 prosent, opp 0,1 prosentpoeng. I tillegg kjem Bunnpris med 3,6 prosent av marknaden, som er ein nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Extra opp, Prix ned

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis er nøgd med Extras vekst og plassering som nummer tre på lista.

– Extra er lokomotivet vårt. Vi jobbar med å få opp andre kjeder. Det er utruleg viktig for oss, seier han til DN.

Mykje av Extras vekst kjem av omprofilering av butikkar frå søsterkjeda Coop Prix. Dette er kjeda som opplevde størst fall i 2019, med 0,7 prosentpoeng.

Extra opna som første butikk i Halden i 2006 og tel no 478 lågprisbutikkar over heile landet. Det er niande året på rad Extra har vakse mest av alle daglegvarekjedene i 2019.

Norgesgruppen størst

Administrerande direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, er bekymra for Norgesgruppens sterke posisjon. Dersom Norgesgruppens innkjøpsvolum frå Bunnpris blir rekna med og auken i marknadsdelar held fram i lik takt som førre år, så fryktar NHO Service og Handel at Norgesgruppen vil få 50 prosent av daglegvaremarknaden i 2024.

– Vi ser no ei dramatisk utvikling der forbrukaren kjem til å stå att som taparen, seier Kaltenborn.

Over 46 prosent av innkjøpte varer til norsk daglegvaremarknad blir forhandla av Norgesgruppen, når ein reknar med varer som blir selde til Bunnpris. Det gir ei enorm forhandlingsmakt, påpeikar NHO.

– Norgesgruppen har vakse kraftig gjennom to tiår, og veksten blir halden oppe av konkurranseskadeleg prisdiskriminering, noko Konkurransetilsynet avdekte før jul 2019. Dersom utviklinga held fram, endar vi raskt opp med eit monopol eller duopol. No set vi lita vår til at Konkurransetilsynet og regjeringa legg ytterlegare trykk på arbeidet som er sett i gang med å prøve å stanse denne uheldige utviklinga, seier ho.

Oversikta frå Nielsen viser at omsetninga til daglegvarebutikkane totalt steig med 1,3 prosent i 2019.

