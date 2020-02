Norwegian tapte 2 milliardar i fjerde kvartal

innenriks

Norwegian la torsdag fram resultat for fjerde kvartal og for året 2019. Selskapet fekk eit underskot på 1,687 milliardar kroner for året, mot eit underskot på 2,49 i 2018.

Resultata er prega av at Max-flya har måtta stå på bakken etter ulykkene i Etiopia og Indonesia, og dessutan problema med Rolls-Royce-motorane på Dreamliner-flya. Selskapet har i mellomtida måtta leige inn fly for å unngå kanselleringar og forseinkingar.

Skjerpar kutta

Problema med begge flymodellane vil halde fram eit stykke inn i 2020. Det var venta at Max-flya ville vere tilbake i drift til påske, men Norwegian reknar no med at det først vil skje i september, ifølgje E24.

Selskapet har vore gjennom kutt i 2019, og skal gjennom ytterlegare kutt i kapasiteten i år. Det blir no varsla at kapasiteten målt i tilgjengelege setekilometer skal ned med 13 til 15 prosent, medan det tidlegare anslaget låg på 10 prosent.

Meir punktleg

Omstillingsprosessen starta under Bjørn Kjos, som gjekk av som konsernsjef i fjor etter å ha leidd selskapet sidan oppstarten. Resultatpresentasjonen torsdag var dermed Jacob Schrams første etter at han tok over som konsernsjef ved årsskiftet.

Norwegian skriv at dei har avvikla ulønnsame ruter utanfor Norden og lagt ned basar for å få meir effektiv drift. Punktlegheita er òg forbetra og var opp 3,1 prosentpoeng til 82,6 prosent i fjerde kvartal.

(©NPK)