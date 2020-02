Omsetninga fall for Rema 1000 i fjor

innenriks

Det er Dagens Næringsliv som har fått innsyn i tala frå Rema 1000. Matvarekjeda har ein marknadsdel på rundt 23 prosent av ein total daglegvaremarknad på 176 milliardar kroner. Med ei butikkomsetning på 40 milliardar betyr fallet målt mot samanliknbare butikkar rundt 1 milliard kroner mindre i 2019, skriv avisa.

Tala betyr at dei argaste lågpriskonkurrentane Kiwi og Coop Extra tar innpå Rema. Særleg Kiwi, som er eigd av Norgesgruppen, har dei siste åra tatt innpå og pustar no Rema 1000 i nakken.

– Konkurrentane har vakna, ingen tvil om det. Men det er klart at når premissane for å konkurrere er så dramatisk ulikt som det Konkurransetilsynet viste i haust, er det ingen tvil om at det har prega utviklinga i 2019, seier leiar Trond Bentestuen for Rema 1000 i Noreg.

I november la Konkurransetilsynet fram ei kartlegging som viser at Norgesgruppen alltid får betre innkjøpsvilkår enn hovudkonkurrentane sine, Rema 1000 og Coop. I nokre tilfelle er prisforskjellen så stor som 15 prosent.

Funna førte til at Rema 1000 fraus forhandlingane med dei viktigaste leverandørane sine. Samtidig bad dei om eit snarleg møte «for å få ei forklaring på dei urimelege store forskjellane i innkjøpsvilkår, og diskutere dei effektar dette har på samarbeidet».

(©NPK)