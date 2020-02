Solberg må svare om ulovleg innhenting av passasjerdata

innenriks

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viser i eit brev torsdag til at Statsministerens kontor (SMK) har oppretta ein forsterka struktur knytt til trygging og beredskap ved kontoret.

«Har Statsministerens kontor gjennom den forsterkede strukturen eller på noen annen måte fått informasjon om PSTs datainnsamling omtalt i EOS-utvalgets melding mellom 2013 og 2019?» heiter det.

EOS-utvalet skreiv i ei særskild melding til Stortinget i desember i fjor at Politiets tryggingsteneste (PST) har drive ulovleg innhenting av store mengder opplysningar om norske flypassasjerar.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Leiaren av utvalet, Svein Grønnern, slo fast at innhentinga «har vore – og er – ulovleg».

Kallmyr visste i 2017

Justisdepartementet skreiv i eit brev til komiteen i januar at departementet fekk nyss om den pågåande diskusjonen mellom EOS-utvalet og PST om datainnhentinga i eit møte med PST i desember 2017. Departementet fekk skriftleg informasjon i brev frå PST i juni 2018.

«Med bakgrunn i EOS-utvalgets særskilte melding i desember 2019 ser departementet at vi ikke forsto alvoret i saken og dermed heller ikke foretok nødvendige avklaringer slik vi burde», skriv dåverande justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Han og Frp forlét regjeringa 20. januar. Kallmyr understrekar vidare at det ikkje skal vere tvil om PSTs heimlar for informasjonsinnhenting, og han erkjenner at «praksisen burde vært stoppet på et tidligere tidspunkt».

Regjeringa har no lagt fram eit forslag til ei ny lov for å rydde unna all tvil om heimelsgrunnlaget.

PST avslutta praksisen sin etter at EOS-utvalet før jul i fjor konkluderte med at praksisen mangla heimel.

Informerte SMK

Kontrollkomiteen bad deretter Justisdepartementet om å avklare om departementet hadde informert Statsministerens kontor om PSTs praksis og undersøkingane frå EOS-utvalet av praksisen.

Justisminister Monica Mæland (H) svarer at departementet i juli 2019 hadde kontakt med SMK i samband med at forslaget til lovendring vart sendt på høyring. Då vart det gitt «noko informasjon» om bakgrunnen for høyringsforslaget.

«Bakgrunnen var at bestemmelsens ordlyd ikke var presis nok, ved at det kunne oppstå tvil om begrepet 'politiet' kun omfattet politiet som grensekontrollmyndighet», skriv Mæland.

«Det ble i den forbindelse også opplyst at EOS-utvalget hadde hatt tilsyn ved PST Gardermoen, og at det der ble stilt spørsmål ved PSTs rutiner for behandling av passasjerinformasjon og hjemmelsgrunnlag for innhentingen. Videre ble det opplyst at det hadde vært brevveksling mellom departementet og PST om forståelsen av regelverket».

På møtet sitt torsdag vedtok kontrollkomiteen at det ikkje blir noka høyring i saka. Komiteen gir frå seg innstillinga si i saka 10. mars.

