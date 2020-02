Spesialeininga etterforskar dødsfall på Trandum

innenriks

I tillegg har Fylkesmannen i Oslo oppretta tilsynssak mot Politiets utlendingseining (PU), skriv Dagbladet.

Dødsfallet skjedde i oktober, men skal ikkje ha vorte varsla til Statens helsetilsyn, noko Pasient- og brukarombodet i Oslo og Akershus meiner er i strid med meldeplikta ved uventa dødsfall og alvorlege hendingar.

Irakaren kom til Noreg i 1999 og fekk etter kvart opphald. I 2017 vart likevel flyktningstatusen hans kalla tilbake, og i august 2019 vart han internert på Trandum i vente på tvangsretur til heimlandet.

Innsette på Trandum opplyser til Dagbladet at dei fleire gonger hadde varsla om at 57-åringen var dårleg, men at vaktene hadde avvist at det var noko problem.

PU stadfestar at irakaren døydde på Trandum.

– Saka er rutinemessig meld til Spesialeininga. Av omsyn til teieplikta har vi ingen kommentarar utover dette, seier seksjonssjef Johan-Edvin Throndsen til Dagbladet.

Helsetenesta på Trandum har fleire gonger vorte kritisert, både av Sivilombodsmannen, Røde Kors og Psykologforeningen, ifølgje avisa.

