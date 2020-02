Støttegruppe saksøker staten for å få stoppa rivinga av Y-blokka

innenriks

Blant deltakarane i Støtteaksjonen, er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening, skriv NRK.

Dei seier at prosessen rundt rivinga er forma slik at ingen kan klage på ho, noko dei meiner er udemokratisk. Derfor seier dei at dei ikkje hadde noko anna val enn å gå til søksmål.

Advokat Berit Reiss Andersen seier målet med søksmålet er å få kjent vedtaket om riving ugyldig.

– Dette gjer vi ved å framheve tydinga til plassen som eit punkt i byen, som fekk ei ny tyding gjennom 22. juli., seier Andersen.

19. desember i fjor kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at vedtaket om å rive Y-blokka blir ståande.

Y-blokka stod ferdig i 1969 som ein del av regjeringskvartalet. Det er teikna av arkitekt Erling Viksjø og blir omtalt som eit seinmodernistisk hovudverk i Noreg. Kunstnarane Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verka «Fiskerne», veggen som vender ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

Torsdag skal det haldast ein protestkonsert føre Y-blokka klokka 18. Kjente artistar som Lars Lillo-Stenberg, RAVI, Elvira Nikolaisen, Stein Torleif Bjella & Kjartan Kristiansen, Brenn og Valentinerne skal spele i den musikalske markeringa. Tidlegare kulturminister Åse Kleveland og tidlegare klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stiller òg opp.

