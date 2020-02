Støttegruppe saksøkjer staten for å få stoppa rivinga av Y-blokka

innenriks

Blant deltakarane i Støtteaksjonen, er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening, skriv NRK.

Dei seier at prosessen rundt rivinga er forma slik at ingen kan klage på henne, noko dei meiner er udemokratisk. Derfor seier dei at dei ikkje hadde noko anna val enn å gå til søksmål.

Advokat Berit Reiss Andersen seier målet med søksmålet er å få kjent rivningvedtaket ugyldig.

– Dette gjer vi ved å framheve tydinga til plassen som eit punkt i byen, som fekk ei ny tyding gjennom 22. juli, seier Andersen.

