Statkraft politimeldt for graving i nasjonalpark

innenriks

Statkraft hadde fått løyve til å gjere arbeid utanfor verneområdet for å drive flaumsikring langs Fåbergstølselvi i Luster kommune i fjor vår. Under arbeidet kom gravemaskiner og dumparar òg inn i verneområdet, fortel NRK.

– Dette er eit grovt overtramp. Folk blir melde til politiet får langt mindre ting enn dette, seier styreleiar Ivar Kvalen i Jostedalsbreen nasjonalpark. Han er òg ordførar i Luster kommune.

Kraftverkssjef Geir Orrestad i Statkraft i Sogn seier dei legg seg flate og innrømmer at dei gjorde arbeid innanfor grensa utan løyve.

Nasjonalparkstyret bestemte seg før jul for å melde Statkraft for brot på vernereglar og naturmangfaldlova. Dei sa likevel ja til at Statkraft fekk fullføre arbeidd som var starta.

(©NPK)