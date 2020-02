Tønsberg-ordførar trur mogleg meierinedlegging vil ha stor innverknad

innenriks

Tine offentleggjorde torsdag morgon at dei skal greie ut framtida til tre meieri. Det kan innebere at eitt eller fleire av meieria blir lagde ned.

Det største av dei er meieriet på Sem i Tønsberg, som har 115 tilsette. Ei nedlegging kan få store følgjer for kommunen, trur ordførar Anne Rygh Pedersen.

– Tine er ei stor industriverksemd som har mange arbeidsplassar av typen vi treng. Det vil få mykje å seie for oss dersom meieriet på Sem blir lagt ned, seier ordførar Pedersen til NTB.

Ho seier at kommunen har vore i dialog med Tine, og at dei har vore klare over at meieriet står i fare for nedlegging før nyheita vart sleppt torsdag.

– Vi tar ikkje sorgene på forskot og steller oss til at det skal kome ei utgreiing. Vi ønskjer ein dialog og vil høyre kva Tine treng frå kommunen for at dei skal bli verande på Sem. Vi vil gjere det vi kan for at dei skal bli her, seier Pedersen.

