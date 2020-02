Vestland seier nei til omstridd straumkabel – MDG røysta imot

innenriks

Komiteen for næring, naturressursar og innovasjon i Vestland fylkeskommune bestemde torsdag å seie nei til utanlandskabelen North Connect. Kabelen skal gå frå Eidfjord til Skottland.

Berre regjeringspartia H, KrF og V var positive til kabelen.

MDG var blant dei som røysta imot, noko som er i strid med MDGs program, der det står at dei vil «støtte fleire sjøkablar til Storbritannia». Det får Venstre til å reagere.

Gunhild Stang i Vestland Venstre viser til at både MDG-leiar Arild Hermstad og MDGs fylkesvaraordførar for Vestland, Nathalia Golis, berre for få veker sidan støtta kabelen.

– Det er synd at MDG går mot eit klimatiltak som vil føre til fleire arbeidsplassar, kraftinntekter og ny infrastruktur for vestlandskommunar, seier Stang til NTB.

Det var eit felles forslag frå Sp, Ap, SV og Frp som fekk fleirtal for å tilrå staten å ikkje gi konsesjon, skriv Bergens Tidende. Forslaget fekk òg støtte frå FNB.

Eit fleirtal peika på høgare straumpris og auka press på utbygging av vindkraft i Hardanger som uheldige følgjer av kabelen.

Saka skal behandlast i fylkesutvalet, men med røystinga i komiteen er fleirtalet gitt.

Det er regjeringa som avgjer om det skal givast konsesjon, men ho er avhengig av å få med seg eit fleirtal i Stortinget.

