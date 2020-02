Villsvin-tips blir påskjønt med 2.000 kroner

innenriks

Mattilsynet tilbyr godtgjersla uansett om dyret er påkøyrt eller funne i naturen. Det blir likevel stilt krav til den som melder frå:

– Det er viktig at den som varslar, kan gi oss eksakt funnstad, anten ved å vise oss dette eller ved å gi nøyaktig kartreferanse. Det vil berre utbetalast godtgjersle for dei dyra det er mogleg å finne att for prøvetaking, seier Anne Marie Jahr.

Målet er å oppdage sjukdom og hindre at dyra spreier han. Villsvin kan bere med seg afrikansk svinepest, ein sjukdom som er svært alvorleg både hos ville og tamme svin.

– Afrikansk svinepest er ein av dei verste virussjukdommane når det gjeld tap. Det finst ingen vaksine eller kur mot sjukdommen, fortel Jahr.

Sjukdommen spreier seg stadig til nye land og er påvist mellom anna i Polen, Litauen og Latvia.

Viruset smittar likevel ikkje til menneske eller andre dyr.

Villsvina har spreidd seg raskt langs svenskegrensa dei siste åra, frå Halden i sør til Trøndelag i nord. Den norske bestanden er no rekna ut til å omfatte mellom 400 og 1.200 dyr. Både svineprodusentane Norsvin og Den norske veterinærforening har tatt til orde for å kjempe mot dyra, med fare for svinepest som det viktigaste argumentet.

(©NPK)