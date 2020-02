Vinmonopolet kan likevel opplyse om nyheiter

innenriks

– Vi har i dag presisert i eit brev til Helsedirektoratet at det ikkje finst noko generelt forbod mot å informere om at ein har nye produkt i sortimentet sitt. Det inneber at Vinmonopolet og andre aktørar kan informere kundane om kva produkt som er nye i sortimentet, seier helseminister Bent Høie (H) i ein kommentar til NTB.

Det vakte reaksjonar då Helsedirektoratet vedtok at hylle-etikettane med «Nyhet» som var sett opp ved utvalde varer hos Vinmonopolet, er ulovleg alkoholreklame.

Statsråden legg til at det må gjerast ei konkret vurdering i kvart enkelte tilfelle av om informasjon om at ei vare er ny i sortimentet, er nøytral informasjon som kan vurderast som utanfor reklameomgrepet.

– Informasjonen må formidlast på ein slik måte at han ikkje verkar salsfremjande, og han må ikkje utmerke seg i forhold til annan informasjon om produkta, seier han.

Godt mottatt

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), som sit i helse- og omsorgskomiteen, helser presiseringa til departementet velkommen.

– Det er godt nytt for forbrukarar at vi kan sjå kva vinar som er nye i sortimentet utan å måtte spørje dei som jobbar på Vinmonopolet. Det var i overkant rigid at Vinmonopolet ikkje fekk lov til å opplyse om at nye varer var nyheiter, særleg når dei kunne opplyse om nyheiter på nettsida si, seier ho til NTB.

Helsedirektoratet stadfestar overfor NRK at dei har fått brevet, men seier at dei ikkje kan uttale seg om saka før dei har fått lese igjennom innhaldet.

Ikkje nødvendig for kunden

Det var etter ein gjennomgang av taxfreebutikken på Oslo lufthamn og Vinmonopolet på Storo i Oslo at direktoratet konkluderte med at det ikkje er nødvendig å opplyse om at noko er ei nyheit for at kunden skal kunne velje riktig vare.

Det kan derimot bruken av orda «søt» eller «økologisk» vere, fordi desse nemningane baserer seg på fakta om produkta, meinte direktoratet.

– Vi har ikkje nokon intensjon om å selje mest mogleg alkohol, sa Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til NTB.

Han fortel at Vinmonopolets vareutval blir fornya annankvar månad. Nokre varer går ut, medan andre kjem inn.

– Mange av kundane våre er svært interesserte og kjem gjerne for å spørje om nyheiter. Vi har sett på dette som ein faktaopplysning, sa han.

