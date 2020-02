FNB har mista tre av fire veljarar i Bergen

innenriks

Det er partibarometeret Respons Analyse har laga for Bergens Tidende som viser at bompengepartiet har mista store delar av veljarmassen sin etter valet i fjor haust. Under valet i september fekk FNB over 25.000 stemmer i Bergen. I målinga no svarer berre 6.000 at dei ville stemt det same. Den prosentvise oppslutninga har falle frå 16,7 prosent ved valet og ned til 4,1 prosent no.

Berre 21 prosent av dei som stemte FNB ved valet i haust, seier at dei ville ha gjort det same i dag. Heile 27 prosent av veljarane som stemte FNB i haust, er no usikre på kva dei skal velje – dei har sett seg på gjerdet, skriv avisa.

– Hovudårsaka er ein ekstremt låg lojalitet blant FNBs veljarar, seier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til BT.

Målinga som er gjort blant 600 personar, viser elles at både Høgre og Frp går solid fram med høvesvis 6,9 og 3,8 prosentpoeng målt mot valresultatet i haust. Det gir ei oppslutning på 26,9 prosent for Høgre og 8,5 for Frp. Også Arbeidarpartiet hevar seg merkbart på målinga, med 3,9 prosentpoeng til 23,7 prosent. SV går fram 1,3 prosentpoeng til 9,9 prosents oppslutning.

I tillegg til FNB går sentrumspartia Sp, KrF, Venstre og MDG alle så vidt noko tilbake. Det same gjeld Raudt som fell 0,2 prosentpoeng til 4,7 prosent.

