Mange ruspasientar tar sitt eige liv

innenriks

Nær to per tusande pasient som har vore i rusbehandling dei siste tolv månadene, tar livet av seg årleg.

– Det er ein overraskande høg sjølvmordsrate samanlikna med befolkninga generelt, seier psykologspesialist Fredrik Walby til Klassekampen.

Walby har leidd arbeidet med ein ny rapport om sjølvmord blant ruspasientar.

I rapporten har forskarar for første gong sett på sjølvmordsraten blant pasientar som har fått hjelp gjennom spesialisttenestene for rusbehandling. Det blir behandla cirka 33.000 ruspasientar innanfor spesialisthelsetenesta årleg. Forskarane har sett på 480 sjølvmord i pasientgruppa frå 2009 til 2017.

Pasientar med alkoholproblem stod for den største delen sjølvmord med 46,5 prosent. Dei fleste tar livet av seg nokre månader etter at behandlinga er avslutta. Walby vart overraska over kor høg sjølvmordsraten viste seg å vere, men har lenge visst at rusmiddel og sjølvmord heng saman.

– Rus aukar impulsivitet og senkar terskelen for suicidal åtferd generelt. Veldig mange av dei med rusproblem har òg psykiske problem, ofte angst og depresjon, og dessutan ei lang rekke livsbelastningar.

(©NPK)