Netthandel trekkjer opp både omsetnad og resultat for Posten

innenriks

Posten-konsernet la fram resultata fredag formiddag.

For 2019 sett under eitt er det justerte driftsresultatet 808 millionar kroner, ei betring på 278 millionar kroner frå 2018.

– Vi er fornøgde med utviklinga i 2019. Veksten, spesielt innan e-handelsmarknaden, kjem som følgje av at vi utviklar tenester og digitale løysingar som møter behovet til kundane. Vi har god fare på innovasjonsarbeidet og er i gang med å forme utleveringsnettet i framtida. I fjor utvida vi utleveringsnettverket vårt i Noreg, Sverige og Danmark med nærare tusen nye utleveringsstader, seier konsernsjef Tone Wille i Posten.

For post vart resultatet redusert. Volumet for adresserte brev fall med 9,9 prosent i 2019, og Posten ventar ein framleis nedgang. Som kjent medfører endringane i postlova at det frå juli 2020 berre blir postlevering annankvar dag.

(©NPK)